ظريف : ايران تولي اهمية كبيرة جدا لوحدة الاراضي واستقلال العراق

2020/01/08 | 18:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهمية كبيرة جدا لوحدة الاراضي واستقلال العراق وتؤكد على ضرورة الاحترام المت...

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