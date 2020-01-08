النواب الأميركي: على ترامب الكف عن استفزاز إيران

2020/01/08 | 18:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

شددت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، على ضرورة وقف الممارسات الاستفزازية تجاه إيران.

وقالت بيلوسي في تغريدة على تويتر: "نراقب الوضع المحيط بالهجمات التي تعرضت لها قواعد الجيش الأميركي في العراق باهتمام.



يجب علينا ضمان أمن العسكريين الأميركيين هناك، والتوقف عن الاستفزازات غير الضرورية من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، وندعو إيران لوقف العنف".

ونفذ الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية هجوما صاروخيا واسعا استهدف القوات الأميركية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار، وحرير في أربيل ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

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