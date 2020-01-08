قطع احد جوانب سريع القاسم الجمعة المقبلة لهذه الاسباب

2020/01/08 | 18:27 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء الى قطع احد جوانب الطريق محمد القاسم يوم الجمعة المقبل الموافق 10 من الشهر الجاري لأغراض الصيانة.

وبينت الامانة في بيان تلقته "الغد برس" "انطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة من أعمال الصيانة الخاصة بالطريق محمد القاسم وتحديداً للمقطع الممتد من تقاطع النهضة وحتى تقاطع القطن الطبي مع رمبتي الصعود والنزول قرب وزارة المالية ورمبة صعود النهضة ( باتجاه جامع النداء ) وذلك لاجراء أعمال الصيانة والتي تتضمن استبدال وصيانة مفاصل التمدد الحديدية بالاضافة الى أعمال التزحيف مع صيانة الجدار الساند واستبدال المتضرر من السياج الواقي واليدوي وأعمال اخرى متفرقة مع تحويل حركة السير الى الجانب الاخر ليكون بذلك ذهاباً واياباً وعلى قدر المقطع الذي تجري عليه اعمال الصيانة وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة.

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