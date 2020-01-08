الاتحاد الاوروبي يجدد دعمه لاستقرار العراق وأمنه

2020/01/08 | 18:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادجدد الاتحاد الاوروبي، اليوم الاربعاء، دعمه لاستقرار العراق وسلامة أمنه.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان صالح "استقبل في مكتبه ببغداد سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتين هوث، وناقشا خلال اللقاء تم التأكيد، على حماية السيادة الوطنية وحفظ امن العراق واستقراره، وتجنيب البلاد والمنطقة الصراعات العسكرية".وأشار صالح، بحسب البيان، الى أن "العراقيين متمسكين بوحدة بلادهم وسلامة أمنها، ويرفضون أن تتحول الى ساحة للصراعات والتوتر".وشدد على "أهمية ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والحكمة في التعامل مع الاحداث الراهنة".بدوره، جدد هوث دعم الاتحاد الأوروبي لاستقرار العراق وسلامة أمنه.واكد السفير الاوروبي على أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف الإقليمية والدولية لترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة.

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