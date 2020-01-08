صالح والسفير البريطاني يبحثان التصعيد الأخير

2020/01/08 | 18:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، مع السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي، التصعيد الأخير وسبل تجنيب العراق والمنطقة الحرب.وأكد صالح خلال استقباله للسفير البريطاني في مكتبه ببغداد، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، على "أهمية العمل والتنسيق المشترك بين البلدين لتجنيب العراق والمنطقة الصراعات والحروب، والتعاون من أجل ترسيخ الأمن والسلم الإقليمي والدولي".وشدد على "ضرورة إيقاف الخروقات لسيادة البلد، ومنع تحوله الى ساحة لتصفية الصراعات بين أطراف إقليمية ودولية".من جانبه، أكد السفير البريطاني دعم بلاده لسيادة واستقرار العراق، مشيرا الى "أهمية ضبط النفس والركون الى الحوار البنّاء بدلاً عن التصعيد في التعامل مع الأوضاع البالغة التعقيد التي تمر بها المنطقة حاليا".

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