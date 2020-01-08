بعد القصف الإيراني.. القوات الأميركية تستعين بمنظومة صواريخ متطورة لحماية هذه القاعدة!

2020/01/08 | 18:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق عقِب الهجوم الإيراني على قواعد أميركية، والذي شكّل انتهاكاً جديداً لسيادة العراق، كشفت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، عن وصول منصة صواريخ متطورة لقاعدة #القيارة العسكرية جنوبي محافظة […]

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