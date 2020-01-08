رئيس الجمهورية يؤكد للسفير البريطاني على ضرورة ايقاف الخروقات لسيادة العراق

2020/01/08 | 18:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة إيقاف الخروقات لسيادة البلد، ومنع تحوله الى ساحة لتصفية الصراعات بين أطراف إقليمية ودولية.

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