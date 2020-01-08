وكالة ايرانيةتكشف ’’اسرار’’ الصواريخ المستخدمة بضرب القواعد الاميركية وسبب عدم القدرة

2020/01/08 | 18:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة “تسنيم” الايرانية، الاربعاء 8 كانون الثاني 2020، تقريرا عن القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد بمحافظة الانبار، واربيل ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، كاشفة عن سبب عدم […]

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