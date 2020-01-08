الضربات الإيرانية في العراق: كلمة مرتقبة لترامب حول الرد المحتمل وطهران تتوعد بالمزيد

2020/01/08 | 19:10 - المصدر: فرانس 24

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يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء كلمة حول الرد المحتمل على الضربات الإيرانية التي استهدفت قاعدتين تستخدمهما القوات الأمريكية في العراق.



يأتي هذا في وقت اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي أن هذه "الضربة لا تكفي بل لابد أن يتواصل العمل لإخراج القوات الأمريكية من المنطقة".

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