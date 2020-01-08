رحلة واحدة ألغيت.. بيان من مطار السليمانية إثر القصف الإيراني

2020/01/08 | 19:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت ادارة مطار السليمانية الدولي، ان حركة الرحلات القادمة والمغادرة من المطار تسير بشكل طبيعي، مشيرة الى انه لا يوجد اي تغيير على جدول الرحلات.وقال المطار في بيان، ان”جميع الرحلات القادمة والمغادرة من مطار السليمانية تسير بشكل طبيعي ولا يوجد اي تغيير في جدول الرحلات”.واضاف، ان”رحلة واحدة الغيت وكانت رحلة قادمة من طهران […]

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