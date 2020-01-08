الخارجية العراقية تصدر بيانا بشأن القصف الايراني يوم امس

2020/01/08 | 19:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا صحفيا بخصوص الضربات الجوية التي استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية..وقال البيان : تعرضت الأراضي، والقواعد العراقية منتصف ليلة الأربعاء الموافق 8/1/2020 لضربات […]

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