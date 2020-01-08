أول رد دبلوماسي عراقي على القصف الإيراني للقواعد العسكرية

2020/01/08 | 19:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجية العراقية، الاربعاء ، السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، احتجاجاً على قصف قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار، واربيل فجر اليوم.وقالت الخارجية في بيان، “تعرضت الأراضي، والقواعد العراقية منتصف ليلة الأربعاء الموافق 8/1/2020 لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية”.وأضافت، إنها “إذ ترفض تلك الاعتداءات، وتعدّها خرقاً […]

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