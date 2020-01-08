2020/01/08 | 19:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي: الحكومة العراقية تبذل كل ما بوسعها لجلب السلام والاستقرار للمنطقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/08 | 19:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: الحكومة العراقية تبذل كل ما بوسعها لجلب السلام والاستقرار للمنطقة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: الحكومة العراقية تبذل كل ما بوسعها لجلب السلام والاستقرار للمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).