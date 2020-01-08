2020/01/08 | 19:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي وملك الأردن يؤكدان أهمية التعاون لإبعاد خطر الحرب عن المنطقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/08 | 19:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي وملك الأردن يؤكدان أهمية التعاون لإبعاد خطر الحرب عن المنطقة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي وملك الأردن يؤكدان أهمية التعاون لإبعاد خطر الحرب عن المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).