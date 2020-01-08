ملك الأردن يؤكد لعبد المهدي أهمية التشاور لابعاد خطر الحرب عن شعوب ودول المنطقة

2020/01/08 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد ملك الأردن عبدالله بن الحسين، الاربعاء 8 كانون الثاني 2020، لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، أهمية التشاور لابعاد خطر الحرب عن شعوب ودول المنطقة.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان، إن الاخير "تلقى اتصالا هاتفيا من عاهل المملكة الاردنية الهاشمية جلالة الملك عبدالله بن الحسين".

وأكد ملك الاردن، وفقا للبيان، على "عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتضامنه مع العراق وحكومته وشعبه في مواجهة التحديات ودعمه لأمنه واستقراره وسيادته الوطنية، وأهمية التشاور والتعاون لإبعاد خطر الحرب عن شعوب ودول المنطقة من أجل تحقيق السلم وتجنب المزيد من التصعيد والتوتر، وعبّر عن تفهمه للصعوبات التي يمر بها العراق واستعداده لبذل كل الجهود لنزع فتيل الازمة والتهدئة ومنع الحرب".

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء، بحسب للبيان، عن "اعتزازه بالعلاقات والتعاون المشترك القائم بين البلدين الجارين الشقيقين وشكره لمواقف المملكة الداعمة للعراق"، مؤكداً ان "الحكومة العراقية تبذل كل مابوسعها لجلب السلام والاستقرار للمنطقة والإسهام الفعّال في جهود التهدئة ونزع فتيل الأزمة الراهنة".

بغداد اليوم- بغداد

نشرت خدمة البث العامة، الامريكية، الأربعاء، صور للأقمار الصناعية تبين ما قالت انه حجم الدمار الذي لحق بقاعدة الاسد في محافظة الانبار والتي تضم اميركيين عقب الهجوم الايراني فجر اليوم.

واستهدفت الص

بغداد اليوم - بغداد

استدعت وزارة الخارجية العراقية، الاربعاء 8 كانون الثاني 2020، السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، احتجاجاً على قصف قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار، واربيل فجر اليوم.

وقالت الخارجية في بيان، "تعرضت

بغداد اليوم-بغداد

حذر مستشار محافظ البصرة، لشؤون العشائر، محمد سالم الزيداوي، ( الاربعاء 8 كانون الثاني 2019) من عودة ظاهرة القتال العشائري في مناطق شمالي البصرة، فيما وصفها بـ"الطاردة" للمستثمرين.

وقال الزيداوي لـ(بغداد اليوم) إن &qu

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