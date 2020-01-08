أول فيديو للحظة اطلاق ايران الصواريخ باتجاه قاعدة عين الاسد

2020/01/08 | 19:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر اعلام القوات المسلحة الايرانية مقطع فيديو خاص للحظة اطلاق الصواريخ باتجاه قاعدة عين الاسد التي تضم جنودا أميركيين بالأنبار من قبل حرس الثورة الاس...

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