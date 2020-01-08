عادل عبد المهدي: الحكومة العراقية تبذل كل ما بوسعها لجلب السلام والاستقرار للمنطقة

2020/01/08 | 19:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس حكومة تصريف الأعال عادل عبد المهدي، الأربعاء، أن الحكومة العراقية تبذل كل ما بوسعها لجلب السلام والاستقرار إلى المنطقة.وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقته وكالة صدى، ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله بن الحسين”.وأكد عبد المهدي بحسب البيان، أن “الحكومة العراقية تبذل

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