دبي: لم نتلق أي تهديدات إيرانية إثر التصعيد بين واشنطن وطهران

2020/01/08 | 19:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الاربعاء، تعرض الإمارات لأي تهديدات إيرانية، إثر التوتر الأخير المتصاعد بين واشنطن وطهران.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "يؤكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن ما تم تداوله من إشاعات حول مزاعم بتهديدات موجهة لإمارة دبي لا يستند لأي مصدر رسمي من أي مؤسسة في الحكومة الإيرانية، كما لم يصدر مثل هذا التهديد عن أي مسئول إيراني، لذلك يُرجى توخّي الحذر والدّقة لدى نشر مثل هذه الشائعات".

وأكدت الإمارات أنها تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ، مؤكدة مجددا أهمية عدم التصعيد، وأن السبل الدبلوماسية والحوار العقلاني هو الحل الأمثل.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، على أن التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر على الدولة أو مواطنيها أو المقيمين على أراضيها والزائرين، مشددة على أن كل الأنشطة في الدولة وجميع قطاعاتها مستمرة وتسير بشكل اعتيادي.

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