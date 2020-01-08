اليابان تغلق سفارتها في بغداد

2020/01/08 | 19:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت الحكومة اليابانية، اليوم الاربعاء، اغلاق سفارتها في العراق، مؤقتًا، ودعت المواطنين اليابانيين إلى مغادرة البلاد، بعد الهجمات الإيرانية على القواعد العسكرية الامريكية.وجاء في بيان لوزارة الخارجية اليابانية اطلعت عليه "كلكامش برس"، انه "بسبب التوتر المتزايد في المنطقة واحتمال حدوث حالة غير متوقعة في المستقبل القريب، حثت السفارة اليابانية في العراق مواطنيها في هذا البلد على المغادرة، في أقرب وقت ممكن".وأضاف أن "اليابان ستساعد في إجلاء المواطنين من خلال القنصلية في أربيل".يذكر ان السفارة اليابانية في بغداد، تعد من اكثر السفارات الاسيوية نشاطا في العراق وكان لها دورا بارزا في عملية اعادة اعمار اكثر من مدينة عراقية او المساهمة في اغاثة النازحين اضافة الى عملها في منح تاشيرات الدخول وتنظيم المهرجانات المشتركة.

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