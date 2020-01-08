الخارجية: سيتم استدعاء السفير الايراني للاحتجاج على الهجمات الصاروخية

2020/01/08 | 19:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الخارجية العراقية، أنها تعتزم استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد، لإبلاغه رسميا برفضها للهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدف معسكرات تضم قوات أجنبية على الأراضي العراقية فجر اليوم الأربعاء.

وذكر بيان صادر عن الخارجية، تلقته الغد برس”، “تعرضت الأراضي، والقواعد العراقية منتصف ليلة الأربعاء الموافق لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية".

وأضاف البيان "إنَّ وزارة الخارجيّة إذ ترفض تلك الاعتداءات، وتعدّها خرقاً للسيادة العراقية فإنَّها تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، والعمل على تخفيض التوتر بالمنطقة، وعدم جعل العراق ساحةَ حربٍ لتصفية حساباتهم، وأن تعمل على حلحلة الأزمات التي تعاني منها المنطقة".

وأضاف البيان "كما نُشدِّد على أنَّ العراق بلدٌ مُستقل، وأنَّ أمنه الداخلي يحظى بالأولوية والاهتمام البالغين، ولن نسمح بأن يكون ساحة صراعات، أو ممراً لتنفيذ اعتداءات، أو مقراً لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار".

وتابع "ستقوم وزارة الخارجيّة باستدعاء سفير الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة لإبلاغه بما تقدم".

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