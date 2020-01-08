ملك الاردن يتصل بعبدالمهدي ويقدم استعداده لنزع فتيل الازمة والتهدئة ومنع الحرب

2020/01/08 | 19:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

تلقى رئيس مجلس الوزراء.



عادل عبدالمهدي، اليوم الاربعاء، اتصالا هاتفيا من عاهل المملكة الاردنية الهاشمية جلالة الملك عبدالله بن الحسين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الغد برس"، ان ملك الاردن اكد في الاتصال على "عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتضامنه مع العراق وحكومته وشعبه في مواجهة التحديات ودعمه لأمنه واستقراره وسيادته الوطنية، وأهمية التشاور والتعاون لإبعاد خطر الحرب عن شعوب ودول المنطقة من أجل تحقيق السلم وتجنب المزيد من التصعيد والتوتر".

وعبّر جلالته عن "تفهمه للصعوبات التي يمر بها العراق واستعداده لبذل كل الجهود لنزع فتيل الازمة والتهدئة ومنع الحرب".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن "اعتزازه بالعلاقات والتعاون المشترك القائم بين البلدين الجارين الشقيقين وشكره لمواقف المملكة الداعمة للعراق"، مؤكدا ان الحكومة العراقية "تبذل كل مابوسعها لجلب السلام والاستقرار للمنطقة والإسهام الفعّال في جهود التهدئة ونزع فتيل الأزمة الراهنة".

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