الاتحاد الأوروبي: العراق لا يستحق أن يسقط ضحية لحروب الآخرين

2020/01/08 | 19:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال سفير الاتحاد الأوربي في العراق مارتن هوث، إن العراق لا يستحق أن يسقط ضحية لحروب الآخرين، داعيا إلى التهدئة وضبط النفس.

وكتب هوث في تغريدة على تويتر، ان إيران تنتهك سيادة العراق بهجومها على قاعدة عين الأسد، وهذا بعد أن اشتكى العراق من انتهاك الولايات المتحدة لسيادته في الثالث من الشهر الحالي، مختتما تغريدته بعبارة، العراق لا يستحق أن يكون ضحية لحروب الآخرين.

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