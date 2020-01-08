غداً.. الجولة السادسة من دوري السلة الممتاز

2020/01/08 | 19:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / احسان المرسومي

تجرى يوم غد الجمعة في قاعة نادي دهوك مباريات الجولة السادسة من المرحلة الاولى للدوري الممتاز بكرة السلة، ويلعب اولا في الثانية ظهرا فريقا الشرطة والكهرباء، يليها في الرابعة عصرا لقاء زاخو مع النفط، بعدها تجرى مواجهة من العيار الثقيل تجمع صاحب الارض والجمهور دهوك مع الميناء، وتختتم مباريات الجولة بلقاء يقام في الثامنة مساء يجمع نفط الجنوب مع التضامن .

وكان اتحاد كرة السلة قد قرر استئناف منافسات الدوري الممتاز في دهوك وزاخو ، كما قرر تسريح جميع لاعبي الاندية المنسحبة ومنح الاندية المشاركة حرية اختيار عدد من هؤلاء اللاعبين .



يذكر ان اربعة اندية قررت الانسحاب من المنافسات التكميلية هي الحلة والاعظمية والخطوط وغاز الشمال .

ويسعى الاتحاد الى اكمال الدوري بغية تهيئة المنتخب وتحضيره لتصفيات اسيا التي تنطلق في شباط المقبل بقيادة المدرب قصي حاتم، اذ تضم مجموعتنا منتخبات لبنان والبحرين والهند، وتجري التصفيات بطريقة الذهاب والاياب .

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