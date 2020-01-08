المرشح للرئاسة ساندرز: الشعب الأميركي لا يريد الحرب مع إيران بل يريدون الاستثمار

2020/01/08 | 19:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرشح للرئاسة بيرني ساندرز : الشعب الأميركي لا يريد الحرب مع إيران بل يريدون الاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والوظائف .لمتابعة اخر الاخبار والاحداث تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام على التليكرام 👇 www.telegram.me/pressiraq2

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