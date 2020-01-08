نائب عن الفتح: الكتل السياسية ستعلن عن مرشح جديد لرئاسة الوزراء الأسابيع المقبلة

2020/01/08 | 19:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الأربعاء، عن وجود اجتماعات سياسية مكثفة لحسم شخصية رئيس الوزراء الجديدة، فيما بين أن الكتل السياسية ستعلن عن مرشح جديد لرئاسة الوزراء الأسابيع المقبلة.وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الكتل السياسية تجري في الوقت الحالي اجتماعات مكثفة لحسم منصب رئاسة الوزراء”،

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