2020/01/08 | 19:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط نحو 1 في المائة اليوم لكنها منخفضة عن مستويات مرتفعة بلغتها في بداية محمومة لجلسة التداول عقب هجوم صاروخي شنته إيران على قوات أمريكية في العراق أثار شبح تصاعد الصراع واضطراب تدفقات الخام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يصعد 1 % رغم انحسار التوترات بشأن الهجوم الإيراني ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يصعد 1 % رغم انحسار التوترات بشأن الهجوم الإيراني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).