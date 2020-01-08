كتائب حزب الله تدعو لتجنب ’’الانفعالات’’ لتحقيق هدف طرد القوات الاميركية

2020/01/08 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

دعت كتائب حزب الله، الاربعاء 8 كانون الثاني 2020، الى تجنب ما وصفته ’’الانفعالات’’ لتحقيق هدف طرد القوات الاميركية.

وقالت الكتائب في بيان، إن "حسابات الرد على العدو باتت اليوم أكثر إلحاحا وتعقيدا، لذا يجب على العراقيين العمل بتوقيتات دقيقة لا تترك ثغرات تخدم الأعداء، ويجب في الوقت عينه العمل بجد على حشد الزخم الجماهيري وإدامته، والحفاظ على تكاتف القوى الوطنية والجهادية، ودعم الأحرار في الحكومة والبرلمان لاسترداد الحقوق الوطنية".

وأضافت، "وفي خضم هذه الظروف لابد من تجب الانفعالات، لتحقيق أفضل النتائج المرجوة: وفي مقدمتها طرد العدو الأمريكي وأتباعه ذليلين، مهانين منكسرين من أرض عراقنا العزيز، وكما عهدنا شعبنا الأبي، نجدد له تأكيدنا على حفظ سيادة البلاد، ودماء أبنائه العراقيين، وسلامة قواته الأمنية".

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، أصدرت خلية الإعلام الأمني، بياناً بشأن القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد، في محافظة الانبار، وأربيل.

وذكرت الخلية، في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "العراق تعرض من الساعة 0145 ولغاية الساعة 0215 فجر يوم 8 كانون الثاني 2020، الى قصف بـ22 صاروخا".

وأوضحت: "وقد سقط 17 صاروخاً منها على قاعدة عين الأسد الجوية من ضمنها صاروخان لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت"، مضيفة "و5 صواريخ على مدينة أربيل".

وأشارت الى أن جميع الصواريخ "سقطت على مقرات التحالف"، منبهة الى انها "لم تسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية".

واعلنت إيران، فجر اليوم، استهداف قاعدة عين الاسد التي تتواجد فيها قوات امريكية، في محافظة الانبار، غربي العراق، بصواريخ باليستية، وذلك انتقاماً لاغتيال قائد فيلق القدس الايراني، قاسم سليماني.

وذكر بيان ايراني، اطلعت عليه (بغداد اليوم)، أنه "خلال عملية ناجحة تسمى عملية الشهيد سليماني، قام المحاربون الشجعان في سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني بضرب غارة جوية إرهابية واحتلالية تدعى عين الأسد".

واضاف البيان: "نحن نحذر الشيطان الأكبر، النظام الأمريكي الشرير والمتغطرس، من أن أي تداعيات أو أي حراك وعدوان سيواجهون ردود أفعال أكثر إيلامًا وسحقًا".

وتابع: "سيتم تحذير الحكومات المتحالفة مع الولايات المتحدة والتي أعطت قواعدها للجيش الإرهابي من أن أي اقليم ينطلق منه العدوان الامريكي، سيتم الرد عليه".

بغداد اليوم- بغداد

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، ان عشرات الالاف من عناصر تنظيم داعش قد قتلوا تحت ادارته، مشيراً الى ان ايران استفادت من تدمير التنظيم.

وقال ترامب، في كلمة بشأن الهجمات الإيرانية الأخيرة ضد القوات الأميركي: "

بغداد اليوم _ متابعة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاربعاء، أن الضربات الإيرانية الأخيرة في الأنبار وأربيل، لم تصب أي جندي أميركي، وماحدث هو ضرر طفيف طال قاعدة عين الأسد في الأنبار.

وقال ترامب، في كلمة بشأن الهجمات الإيرانية ال

بغداد اليوم- بغداد

نشرت خدمة البث العامة، الامريكية، الأربعاء، صور للأقمار الصناعية تبين ما قالت انه حجم الدمار الذي لحق بقاعدة الاسد في محافظة الانبار والتي تضم اميركيين عقب الهجوم الايراني فجر اليوم.

واستهدفت الص

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