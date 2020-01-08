فيديو خاص بالعالم للحظة اصابة الصواريخ الايرانية قاعدة عين الاسد

2020/01/08 | 19:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت قناة العالم على مقطع فيديو جديد للحظة إطلاق قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية، فجر الاربعاء عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد في الا...

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