سبوتنيك: الجيش الإيراني ينفي ادعاءات تنسيق هجماته مع واشنطن

2020/01/08 | 20:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد الجيش الإيراني على الادعاءات التي أكدت وجود تنسيق بين طهران وواشنطن قبل تنفيذ الهجمات على القواعد الأميركية في العراق.

وكالة سبوتنيك أفادت أن المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أبو الفضل شكارجي، نفى وجود أي تنسيق مع واشنطن بشأن الهجمات، واصفا تلك التصريحات بالمضحكة.

وأضاف شكارجي، أن الهجمات الصاروخية القوية للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري على قاعدتين أمريكيتين كانت انتقاما لاستهداف سليماني، لافتا الى ان هذه الضربات تعتبر رسالة الى أميركا بأن أية ضربة توجه الى إيران سيتم الرد عليها بعشر ضربات.

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