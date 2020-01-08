2020/01/08 | 20:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أصدرت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الاربعاء، بيانا بشأن حادثة اطلاق النار على المتظاهرين واحراق خيمهم في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة شرطة ذي قار توضح ملابسات حادثة ساحة الحبوبي أمس) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة شرطة ذي قار توضح ملابسات حادثة ساحة الحبوبي أمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).