الصناعات الفولاذيَّة في النصف الاول من 2020

2020/01/08 | 20:44 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أعلنت الشركة العامة للصناعات الفولاذية، توفر الإمكانيَّة والاستعداد التامين لتنفيذ الخطط الموضوعة والعقود المبرمة للنصف الأول من العام الحالي 2020.

وأشار مدير عام الشركة المهندس علاء ناصر حسين الى أنَّ "الشركة عقدت اجتماعات مشتركة مع الشركات الشقيقة ووزارات الكهرباء والصحة ومحافظة بغداد وهيأة الطرق والجسور للاتفاق على آليات ومواعيد تجهيزها بمختلف منتجات الشركة الخاضعة للتقييس والسيطرة النوعيَّة".

وأكد حسين "الاستعداد التام لمصانع الشركة وخطوطها الإنتاجيَّة وجميع ملاكاتها الهندسيَّة والفنيَّة لتنفيذ العقود بالتوقيتات والمواصفات المطلوبة"، لافتا الى أنَّ "الشركة العامة للصناعات الفولاذيَّة تعدُّ وحدة صناعيَّة متكاملة متخصصة بإنتاج أبراج وأعمدة نقل الطاقة الكهربائيَّة مختلفة السعات والأطوال وأبراج الاتصالات وإنتاج الكرات الفولاذية والأجسام الاسطوانيَّة والسلاسل الحديديَّة ومشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وإنتاج الكرينات والكرفانات والمسقفات والسياج الواقي للطرق السريعة وإنتاج غاز الاوكسجين الطبي والصناعي بنقاوة عالية وإنتاج غاز النتروجين، فضلاً عن مختلف القوالب الحديديَّة وإجراء جميع عمليات التشغيل الميكانيكي العادية والمبرمجة".

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