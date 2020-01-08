علي جعفر العلاق: القول بأن قصيدة النثر ذروة الحداثة الشعرية يجافي الحقيقة

2020/01/08 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاوره: محمد الحمامصي* انطلاقاً من أوائل سبعينيات القرن العشرين تواصل تجربة الشاعر والناقد العراقي د.علي جعفر العلاق العطاء إبداعا ودراسة ونقداً وحضورا فاعلا متميزاً في الحراك الثقافي العربي، فقد قدم للشعر العربي اثنتي عشرة مجموعة شعرية شكلت خصوصية في سياق التجربة الشعرية العربية، استحق بها جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في حقل الشعر، الدورة ...

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