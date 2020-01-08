أنسي الحاج واللامُتناهي في الشعر

2020/01/08 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كه يلان مُحمد قد شغل موضوع الشكل في الإبداع الشعري مجالاً واسعاً في السجالات التي كانت تدور حول الحداثة الشعرية وزادَ النقاشُ حدةً مع ظهور قصيدة النثر، إذ تحفظ كثيرُ من النقاد على تسمية الكلام المجرد من الوزن بالشعر الحر فبرأيهم أنَّ الوزن يغيبُ في بناء القصيدة من دون الالتزام بما سنهُ روادُ الشعر الحديث ...

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