اسئلة التجديد في القصيدة العراقية

2020/01/08 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي حسن الفواز البحث عن الجديد الشعري يظل مجالا لتجديد الاسئلة، وللتعاطي مع فكرة المغامرة الشعرية من منطلق قربها من الاسئلة، ومن حيازتها على رؤى يتجاوز من خلالها الشاعر عالمه القديم، وينفتح على أفقٍ يبرر المغامرة، ويبعث عن مواجهة النمط، باتجاه الثورة أو التمرد على معطف الأب الشعري..لكن الجديد ليس يسيرا، برغم احتفاء المشهد ...

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