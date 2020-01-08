2020/01/08 | 20:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان، الاربعاء، عن مصادقتها على التصميم الاساسي لمدينة الحبانية الجديدة بسعة 100 الف وحدة سكنية.وقال وزير الاعمار بنكين ريكاني في بيان له انه “تم المصادقة على التصميم الاساسي لمدينة الحبانية الجديدة بسعة 100الف وحدة سكنية”.واضاف ريكاني ان “المشروع يهدف الى تعزيز قيمة محافظة الانبار من خلال أنشاء مدينة مستدامة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الاعمار تصادق على تصاميم مدينة الحبانية الجديدة بسعة 100 الف وحدة سكنية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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