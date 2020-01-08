2020/01/08 | 20:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجع الاعلامي بيار رباط يوم امس بوفاة شقيقته الشابة بيا رباط البالغة من العمر 38 بأزمة قلبية مفاجئة في دبي، وذلك بعد أقل من أسبوع على وفاة الاعلامية اللبنانية نجوى قاسم بأزمة قلبية ايضا في مقر اقامتها بدبي.وذكرت مصادر مطلعة بأن وفاة بيا رباط جاءت بعد ان خذلها قلبها دون سابق إنذار.حيث لم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة شقيقة بيار رباط بأزمة قلبية عن عمر 38 عاما وكالة صدى الاعلام للانباء.

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