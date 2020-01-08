الجبهة التركمانية تدعو الى إبعاد الأراضي العراقية عن الصراع بين الأطراف الإقليمية والدولية

2020/01/08 | 20:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت الجبهة التركمانية العراقية دعوتها لإبعاد الاراضي العراقية عن الصراع بين الاطراف الاقليمية والدولية، لما يلحقه من ضرر كبير على أمن العراق وسلامة مواطنيه.

وطالبت الجبهة الحكومة العراقية وعبر تفعيل الآليات الدبلوماسية والقانونية باتخاذ جميع الاجراءات لتجنيب العراق الآثار الضارة لتداعيات الصراع الاقليمي والدولي، وان المستفيد الأول من هذه الصراعات سيكون الارهاب وعصابات داعش الإجرامية التي تتربص بالعراق والعراقيين شرًا، كما تؤكد الجبهة التركمانية العراقية على كل الاطراف عدم استغلال تداعيات هذا الصراع لاستثمارها سياسيًا وأمنيًا لزيادة نفوذها او خلخلة الوضع الامني لأية منطقة في العراق.

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