2020/01/08 | 20:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطلق محبو القائد الشهيد ابو مهدي المهندس حملة اقامة صلاة الوحشة على جثمانه الطاهر وجثامين بقية الشهداء الابرار ضحايا العدوان الأميركي، راجين عدم التقصير لرجل افنى حياته من اجل العراق والحشد الشعبي.كيفية الصلاة: هي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي والأحوط لزوماً قراءتها إلى :(هم فيها خالدون) وفي الثانية بعد الحمد سورة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صلاة الوحشة على روح القائد الشهيد المهندس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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