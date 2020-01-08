2020/01/08 | 20:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم – خليل الارض ..أبو خليل – طالب سعدون عام إنتهى بمفاجآة غيرت المعادلة ، وأعادت الثقة في النفس وقدرتها على التغيير نحو الافضل ، وكتابة حلم الوطن الجميل وفتح نافذة يطل منها فجرباسم جديد ، نسج خيوطه شباب عبروا أسلاك اليأس الشائكة بارادة لا تعرف المستحيل ..وعام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نبض القلم – خليل الارض ..أبو خليل – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نبض القلم – خليل الارض ..أبو خليل – طالب سعدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).