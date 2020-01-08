الصدر يحذر الكتل السياسية والمتظاهرين من ’’ضياع العراق’’

2020/01/08 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم - بغداد

أبلغ رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاربعاء 8 كانون الثاني 2020، سفيري المانيا وفرنسا رفض العراق لانتهاك سيادته وضرورة التعاون لتحقيق التهدئة.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان، إن الاخير "استقبل، ا

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