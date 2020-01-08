2020/01/08 | 20:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من يتابع تفاصيل الوضع الأمني في سورية والعراق بداية العام 2020 مقارنة مع الوضع قبل ست سنوات يستطيع أن يدرك حجم الإنجاز الذي حققه جيشا البلدين بدعم من...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا والعراق .. اغتيال الأمن!) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا والعراق .. اغتيال الأمن!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).