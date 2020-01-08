2020/01/08 | 21:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يؤكد للسفيرين الألماني والفرنسي ضرورة التعاون لحفظ أمن وسيادة الدول) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يؤكد للسفيرين الألماني والفرنسي ضرورة التعاون لحفظ أمن وسيادة الدول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).