الصدر يتريث بقتال الأميركان ويطالب بغلق مقرات الحشد ويخاطب المتظاهرين: كفى عناداً

2020/01/08 | 21:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، ان ازمة ايران واميركا انطوت، وعلى الفصائل العراقية التريث بالخيار العسكري.والمح الصدر في تغريدة له عبر تويتر الى وجود عناد من المتظاهرين بشأن اختيار المرشحن لرئاسة الحكومة، فيما اقترح ترشيح خمسة شخصيات نزيهة لاختيار واحد منها لرئاسة الحكومة.ودعا الصدر الى اغلاق مقرات الحشد الشعبي في […]

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