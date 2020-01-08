وزير الخارجية الفرنسي يعتبر اتفاق تركيا وطرابلس مثيرا للقلق

2020/01/08 | 21:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، مساء اليوم الأربعاء، إن تركيا كان يمكن أن تكون لاعبا مهما في المنطقة، لو قبلت بالانخراط في الحوار.

وأشار لودريان في مؤتمر صحفي حضرته "سبوتنيك" إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، لا أساس قانوني له ومخالف للقانون الدولي.

وتابع قائلا "نطالب تركيا باحترام سيادة الدول وقانون البحار، والموافقة على الانخراط في التشاور".

وأوضح بقوله "تطرقنا في الاجتماع للوضع في ليبيا، وأكدنا على ضرورة وحدة ليبيا، ودعمنا لعقد مؤتمر برلين للحوار الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة".

ن جانبه، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري: "الرؤية المصرية ترى ضرورة الحل السياسي، إلا أنه يجب أن يمثل الجانب السياسي قيادات سياسية بعيدة عن التطرف والإرهاب ".

وتابع قائلا "الاجتماع اكد على الدعم للحوار خلال مؤتمر برلين الذي يجرى التحضير له".

وكانت الخارجية الروسية قد عقدت مؤتمرا مشتركا مع نظيرتها التركية أعلنت فيه دعوتهما لوقف إطلاق النار من منتصف ليل 12 يناير الجاري.

وقال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل فونتيليس، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد مستعد للتواصل مع كافة الأطراف الليبية لتنفيذ وقف لإطلاق النار.

وأكد فونتيليس، في بيان أعقب اجتماعه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" الوطني الليبية، فائز السراج، "استعداد الاتحاد الأوروبي للتواصل مع جميع أطراف النزاع في ليبيا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء بالعملية السياسية للتوصل لإنهاء الأزمة".

وحذر المسؤول الأوروبي من "عواقب التدخلات الخارجية ودورها في رفع حدة التوتر في طرابلس"، مؤكدا على "دعم بروكسل لعملية برلين وجهود الأمم المتحدة في الشأن الليبي".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال أول أمس الاثنين، إن تركيا سترسل خبراء عسكريين وفرقا تقنية لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا.



ونقلت وكالة "رويترز" عن جاويش أوغلو قوله: "ستقرر الحكومة بقيادة الرئيس كيف ومتى سيحدث ذلك".

فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "وحدات عسكرية تركية بدأت في التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني"، مشيرا إلى أن "رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج طلب دعما من تركيا في الشهر الماضي، بينما تتصدى حكومته لهجوم تشنه قوات حفتر المدعوم من روسيا ومصر والإمارات والأردن".

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