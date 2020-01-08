رئيس اتحاد الكرة يشيد بالمنتخب الاولمبي

2020/01/08 | 21:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اشاد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود بالاداء الذي قدمه المنتخب الاولمبي في مستهل مشواره في بطولة اسيا تحت ٢٣ سنة التي انطلقت اليوم في تايلند .

وأضاف مسعود في اتصال هاتفي ان "المنتخب الاولمبي قدم واحدة من اجمل مباريات المنتخبات الوطنية وأكد ان كرة القدم العراقية لايمكن لها ان تتراجع وأنها قادرة على صنع الإنجاز في كل الظروف".

وقدم مسعود نيابة عن زملائه في المكتب التنفيذي للاتحاد تهانيه الحارة لبعثة المنتخب الاولمبي رئيسا وملاكات فنية وإدارية ولاعبين ، منوها إلى ان الفريق بامكانه تحقيق افضل النتائج .

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