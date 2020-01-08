الدنمارك تنقل قواتها من العراق إلى الكويت

2020/01/08 | 21:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةاعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن، اليوم الاربعاء، أن بلادها سوف تنقل أغلب قوتها البالغ قوامها 130 فردا، بشكل مؤقت من العراق إلى الكويت المجاورة لأسباب أمنية.وقالت فريدريكسن في تصريح صحفي مقتضب تابعته "كلكامش برس"، "سوف يتم نقل اغلب القوات البالغة 130 فردا بشكل مؤقت من العراق الى الكويت". واضافت : " هذا يستند إلى نصيحة من القيادة العسكرية الدنماركية ،وسوف يظل ما بين 30 إلى 40 من القوة الدنماركية في قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق في حين سوف يتم نقل البقية إلى الكويت المجاورة". وكانت القوة الدنماركية التي سوف تنقل إلى الكويت قد شاركت في مهمات تدريب في إطارعملية العزم الصلب التي يرجى منها تعزيز قدرة القوات العراقية على المدى الطويل لمواجهة مسلحي تنظيم داعش الارهابي.

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