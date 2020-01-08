عقب استهداف قاعدة عين الاسد.. القوات الأمريكية تعاقب المخابرات العراقية

2020/01/08 | 21:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةذكرت قناة "الميادين" اللبنانية، مساء اليوم الاربعاء، أن القوات الأمريكية منعت الاستخبارات العراقية من الدخول إلى قاعدة عين الأسد أو الاقتراب منها، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني.ولم تكشف القناة اللبنانية عن تفاصيل اخرى حول قرار منع الاستخبارات العراقية من الدخول الى قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار.وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي قال في وقت سابق من اليوم الاربعاء، إن إيران أبلغت العراق بالهجوم الصاروخي على القوات الأمريكية وأن الضربة ستقتصر على أماكن تواجد الجيش الأمريكي في العراق دون أن تحدد مواقعها.ووفق البيان الحكومي، فأن الجانب الأمريكي اتصل بمكتب عبد المهدي تزامنا مع تساقط الصواريخ على الجناح الخاص بالقوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل وفي مواقع أخرى.

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