بعد الاحداث الاخيرة بين امريكا وايران.. الصدر يدعو الى الاسراع بتشكيل حكومة قوية تعيد للعراق هيبته

2020/01/08 | 21:03 - المصدر: الغد برس

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بعد الاحداث الاخيرة بين امريكا وايران..



الصدر يدعو الى الاسراع بت

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بعد الاحداث الاخيرة بين امريكا وايران..



الصدر يدعو الى الاسراع بتشكيل حكومة تعيد للعراق هيبته

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