عبدالمهدي للسفيرين الألماني والفرنسي: نرفض انتهاك سيادة العراق

2020/01/08 | 21:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استقبل رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، اليوم الأربعاء، السفيرين الألماني والفرنسي لدى العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأزمة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة الامريكية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم العالميين، وتأكيد ضرورة العمل على التهدئة وتجنب التصعيد والسعي لقيام جميع الدول، وبالأخص الاوربية بدورها بدعم العراق ونزع فتيل الأزمة وتجنيب العالم ويلات الحرب".

وبيّن رئيس مجلس الوزراء "دور العراق الإيجابي في محيطه الإقليمي والدولي وموقفه من الأزمة الحالية ، ورفضه انتهاك سيادته ، ورؤيته لتحقيق السلم وإبعاد مخاطر الحرب عن دول المنطقة والعالم ، وضرورة التعاون من اجل تحقيق التهدئة وحفظ أمن واستقرار وسيادة الدول وحفظ مصالحها ".

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