شركة نفط صينية تسحب موظفيها من حقل عراقي

2020/01/08 | 21:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أفاد مصدر في مؤسسة البترول الوطنية الصينية "سي.أن.بي.سي"، بأن المؤسسة سحبت 20 موظفا من حقل غرب القرنة-1 النفطي العراقي على خلفية التوتر في المنطقة.

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